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Кличко готовит свою политсилу на выборы

Кличко готовит свою политсилу на выборы
11:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Мэр Киева Виталий Кличко скоро представит свою политическую силу, с которой пойдет на местные выборы.

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил о намерении в ближайшее время представить обновленную политическую силу, с которой он будет участвовать в местных выборах.

"Мы однозначно будем принимать участие в выборах, в ближайшее время представим обновленную политическую силу. Также, убежден, нужно договариваться об объединении усилий - для того, чтобы город Киев развивался", - сказал Кличко в эфире телеканала "Киев", цитирует пресс-служба мэра.

Он считает необходимым принять такой закон о столице, который будет гарантировать Киеву развитие самоуправления, обеспечит киевлянам право выбирать власть в своем городе.

Кличко также подчеркнул, что борется, в первую очередь, за право киевлян избирать власть, за принципы демократии и самоуправления.

Кличко предложил свой законопроект о столице в ВР

"Речь не идет о фамилиях или каких-то политических силах. А о ключевых принципах самоуправления, децентрализации. Чтобы киевляне выбирали человека, который берет перед ними обязательство воплотить ту программу развития города, которую презентует жителям. И потом отвечает перед людьми за свою работу", - отметил мэр.

Кличко – лидер партии "Удар".

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Виталий Кличко, Киев, Выборы, КГГА.
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