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Кличко предложил свой законопроект о столице в ВР

Кличко предложил свой законопроект о столице в ВР
13:18 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Виталий Кличко подал свой законопроект о столице на рассмотрение в Верховную Раду.

Мэр Киева Виталий Кличко подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о столице.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

"Мы предложили альтернативный законопроект, который сейчас зарегистрирован в Верховной Раде, где четко прописано, что все должно двигаться для того, чтобы иметь возможность для киевлян осталась избирать власть. И эта власть должна быть исключительно ответственная перед киевлянами, а не назначать эту власть", - сказал Кличко.

Кличко отметил, что любой законопроект должен прежде всего пройти общественное обсуждение.

"Если мы говорим о новом законе о столице, нам нужно четко обозначить, чем он вызван. Ознакомиться с законопроектом, тем, который был представлен, у нас нет возможности. Ходят разные версии этого закона. Могу четко сказать, что и версия, которая сейчас "гуляет" в СМИ, это не законопроект, в котором говорится о самоуправлении, где речь идет о децентрализации, а наоборот. Я убежден, что любой законопроект должен быть обсужден в первую очередь с киевлянами, и ни в коем случае не забирать возможность избирать власть, которая исключительно ответственна перед киевлянами ", - подчеркнул Кличко.

Кличко попросил "уйти" двух своих заместителей: детали

В Верховной Раде 13 сентября зарегистрированы проект закона "О внесении изменений в Закон Украины" О столице Украины - городе-герое Киеве ", который предусматривает проведение внеочередных выборов мэра и горсовета 8 декабря 2019 года.

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Верховная Рада, Виталий Кличко, Киев, Законопроект, Мэр Киева.
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