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В КГГА заявили о готовности к отопительному сезону

В КГГА заявили о готовности к отопительному сезону
10:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Столица на 97% готова к отопительному сезону.

Об этом в ходе расширенной коллегии Киевской горгосадминистрации сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

"На сегодняшний день город готов к пуску тепла. Общая готовность - 97%. Первой, как всегда, запускается бюджетная сфера - готовность стопроцентная по состоянию на вчера", - сказал Пантелеев.

Однако, по его словам, работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются.

"У нас много реорганизаций, комплексных ремонтов. И мы решили, что до холодов будем максимально использовать возможность комплексной замены теплосетей", - отметил заместитель председателя КГГА.

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Как подчеркнул Пантелеев, городские ТЭЦ отремонтированы и готовы к запуску на отопительный период.

"В ходе подготовки были заменены более 1,5 тыс. единиц оборудования... Работы выполнены, ТЭЦ готовы к запуску, к полноценной работе в отопительный период", - заверил он.

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Киев, КГГА, Отопительный сезон, Петр Пантелеев.
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