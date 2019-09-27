После ремонта Кличко открыл вторую очередь парка "Победа" (Видео)

Новости Украины:Кличко открыл вторую очередь парка "Победа" с обновленными арт-объектами и спорт-площадками.

В Киеве открыли вторую очередь обновленного парка "Победа" в Днепровском районе Киева.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя на странице в Facebook.

"Презентовали вторую очередь обновленного парка "Победа". Парк очень популярен среди киевлян, сюда идут и едут отдыхать не только жители Днепровского района столицы. В выходные "Победу" посещает более 10 тысяч человек", - сказал Кличко.

Он напомнил, что первую очередь обновленного парка в столице открыли в июне прошлого года. "А теперь здесь добавились и интересные арт-объекты, и красивые локации, и спортивные площадки. Приходите, оцените", - добавил он.

Парк "Победа" - самая большая зона отдыха площадью 65 га в Днепровском районе, обустроен более полувека назад. Последнюю перепланировку парка осуществляли 10 лет назад.