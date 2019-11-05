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Посол Украины: Эстонский бизнес охотно инвестирует в нашу промышленность

Посол Украины: Эстонский бизнес охотно инвестирует в нашу промышленность
06:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Наибольший объем инвестиций из Эстонии поступает в украинскую промышленность, торговлю и операции с недвижимым имуществом.

Марьяна Беца сообщила, что больше всего эстонских инвестиций привлекается в украинскую промышленность – 69,5% от общего объема, оптовую и розничную торговлю – 12,8%, операции с недвижимым имуществом – 7,7%.

В то же время, по ее словам, украинские инвесторы охотнее всего вкладываются в сельское, лесное и рыбное хозяйство Эстонии.

В ответ на вопрос, какие направления в отношениях двух стран являются приоритетными, Беца отметила: "Прежде всего это политическое направление, политический диалог между Украиной и Эстонией”.

“Сегодня в Киеве с рабочим визитом находится министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Два визита президента Эстонии были в Украине в этом году. Планируется также, что наш Президент Владимир Зеленский этого года посетит Эстонию. Планируется ряд визитов организаций - и правительственных, и неправительственных - в Эстонию с целью перенятия опыта в сфере диджитализации, электронного управления, электронного резидентства. И в целом могу сказать, что на этом направлении чрезвычайно активное сотрудничество, очень много делегаций. И это очень радует, потому что Эстония всегда поддерживает Украину во всех международных организациях, осуждает незаконную оккупацию и аннексию Крыма, агрессивные действия на Донбассе - и, как и другие страны Балтии, является адвокатом Украины на всех международных площадках. Мы очень благодарны Эстонии за создание группы "Балтик плюс" в рамках ПАСЕ для того, чтобы отстоять принципы организации и противостоять российской агрессии", - рассказала Беца.

По ее словам, вторым приоритетным направлением является экономическое.

"Мы должны как можно больше развивать экономическое сотрудничество, привлекать как можно больше инвестиций в Украину. Я считаю большим достижением то, что мы недавно открыли Торгово-промышленную палату в Эстонии, которая способствует в налаживании контактов между украинскими и эстонскими компаниями, в налаживании бизнеса в Эстонии и Украине. Прежде всего, это платформа для обмена информацией по изменению законодательства, по поиску партнеров в той или иной сфере. Она только начала функционировать под эгидой юридической компании "Ильяшев и партнеры" при содействии посольства Украины в Эстонии”, - добавила посол.

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Она также сообщила, что недавно открылось отделение известной украинской IТ-компании ЕLEKS.

“То есть направлений много. Это и сельское хозяйство, IТ, медицина. И, конечно, нам необходимо как можно больше инвестиций привлекать в украинскую экономику", - резюмировала посол Украины в Эстонии.

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Посол Украины, Марьяна Беца, Эстонский бизнес.
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