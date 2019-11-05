Скачать
Вторник, 05.11.2019
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%
"Нафтогаз Украины" размещает 7-летние евробонды на $500 млн под 7,625%
Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине
Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
"У меня новый этап": Известный дизайнер закрыл собственный бренд
"У меня новый этап": Известный дизайнер закрыл собственный бренд

Берлин избавляется от "американских солдат" на прежнем КПП

Берлин избавляется от "американских солдат" на прежнем КПП
04:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Такое решение обусловлено жалобами многих туристов и берлинцев на то, что актеры группы Dance Factory требуют деньги за фото - 4 евро за каждое.

Власти берлинских районов Фридрихсхайн-Кройцберг решили закрыть популярный «аттракцион» на бывшем переходе между ГДРовским Берлином и Западным Берлином Checkpoint Charlie. Первым об этом сообщил таблоид Bild.

«Каждый берлинский турист знает их - фейковых солдат из Checkpoint Charlie. В течение 17 лет 10 актеров в американской форме на бывшей границе с ГДР проставляют "печати", продают ненастоящие визы в качестве сувениров, берут деньги за совместные с ними фото. Но с этим теперь покончено!», - пишет таблоид.

Отмечается, что такое решение обусловлено жалобами многих туристов и берлинцев (что было проверено и подтверждено полицейскими в штатском) на то, что актеры группы Dance Factory требуют деньги за фото - 4 евро за каждое и оскорбляют тех, кто не хочет платить. По данным СМИ, переодетые актеры зарабатывали в успешные дни до 5 тыс. евро. Сами фигуранты заявляют, что никого не заставляли, а люди платят за память добровольно.

В Нидерландах запретят разведение мопсов

Бывший переход Checkpoint Charlie находится на популярной торговой улице Фридрииштрассе недалеко от центра ныне единой столицы, которая празднует в эти дни 30-летие падения Берлинской стены, символа «холодной войны». Переход, который охраняли с обеих сторон танки - советские и американские, - функционировал с 1961 по 1989 годы. Воспользоваться им могли преимущественно дипломаты и иностранцы. Сегодня это - один из самых посещаемых туристических объектов города. Кроме фото с «американскими солдатами», здесь можно приобрести элементы одежды советских солдат. А также посетить Музей стены, которым руководит уроженка Украины Александра Гильдербрандт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Берлин, КПП, Американские солдаты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
03 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
04 В Раде предложили внедрить европейские стандарты по отношению к животным: что это значит
05 Боднар о двойном гражданстве: Есть два возможных пути
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Канада сменила посла в Украине
Канада сменила посла в Украине
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь