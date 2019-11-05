Берлин избавляется от "американских солдат" на прежнем КПП

Новости мира:Такое решение обусловлено жалобами многих туристов и берлинцев на то, что актеры группы Dance Factory требуют деньги за фото - 4 евро за каждое.

Власти берлинских районов Фридрихсхайн-Кройцберг решили закрыть популярный «аттракцион» на бывшем переходе между ГДРовским Берлином и Западным Берлином Checkpoint Charlie. Первым об этом сообщил таблоид Bild.

«Каждый берлинский турист знает их - фейковых солдат из Checkpoint Charlie. В течение 17 лет 10 актеров в американской форме на бывшей границе с ГДР проставляют "печати", продают ненастоящие визы в качестве сувениров, берут деньги за совместные с ними фото. Но с этим теперь покончено!», - пишет таблоид.

Отмечается, что такое решение обусловлено жалобами многих туристов и берлинцев (что было проверено и подтверждено полицейскими в штатском) на то, что актеры группы Dance Factory требуют деньги за фото - 4 евро за каждое и оскорбляют тех, кто не хочет платить. По данным СМИ, переодетые актеры зарабатывали в успешные дни до 5 тыс. евро. Сами фигуранты заявляют, что никого не заставляли, а люди платят за память добровольно.

Бывший переход Checkpoint Charlie находится на популярной торговой улице Фридрииштрассе недалеко от центра ныне единой столицы, которая празднует в эти дни 30-летие падения Берлинской стены, символа «холодной войны». Переход, который охраняли с обеих сторон танки - советские и американские, - функционировал с 1961 по 1989 годы. Воспользоваться им могли преимущественно дипломаты и иностранцы. Сегодня это - один из самых посещаемых туристических объектов города. Кроме фото с «американскими солдатами», здесь можно приобрести элементы одежды советских солдат. А также посетить Музей стены, которым руководит уроженка Украины Александра Гильдербрандт.