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Правительство ожидает получить 3 миллиарда от легализации азартных игр

Правительство ожидает получить 3 миллиарда от легализации азартных игр
13:53 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию азартных игр и 12 миллиардов от приватизации.

Во время презентации проекта государственного бюджета на 2020 год стало известно, что правительство ожидает поступление 3 миллиардов гривен в бюджет в следующем году от легализации азартных игр. 

Во время презентации, подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета-2020, министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство будет искать деньги для наполнения госбюджета не в увеличении налоговой нагрузки, а в сокращении расходов.

 В доработанном проекте бюджета-2020 драйверами инвестиций выступают приватизация и легализация азартных игр. Поступления от приватизации ожидают в 12 млрд гривен - 6 от "большой" и 6 от "малой". Азартные игры, по мнению Кабинета министров Украины, дадут в бюджет 3 млрд гривен.

Гончарук рассказал, что будет с субсидиями в 2020 году

Также в проекте бюджета-2020 есть субвенция на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн, а на государственный фонд регионального потратят 7,5 млрд грн.

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Все по теме:

Приватизация, Казино, Бюджет Украины, Азартные игры, Алексей Гончарук, Госбюджет-2020, Легализация казино в Украине.
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