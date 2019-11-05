Правительство ожидает получить 3 миллиарда от легализации азартных игр

Новости Бизнеса:Проект Госбюджета-2020 предусматривает легализацию азартных игр и 12 миллиардов от приватизации.

Во время презентации проекта государственного бюджета на 2020 год стало известно, что правительство ожидает поступление 3 миллиардов гривен в бюджет в следующем году от легализации азартных игр.

Во время презентации, подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета-2020, министр Украины Алексей Гончарук подчеркнул, что правительство будет искать деньги для наполнения госбюджета не в увеличении налоговой нагрузки, а в сокращении расходов.

В доработанном проекте бюджета-2020 драйверами инвестиций выступают приватизация и легализация азартных игр. Поступления от приватизации ожидают в 12 млрд гривен - 6 от "большой" и 6 от "малой". Азартные игры, по мнению Кабинета министров Украины, дадут в бюджет 3 млрд гривен.

Также в проекте бюджета-2020 есть субвенция на социально-экономическое развитие в размере 2 млрд грн, а на государственный фонд регионального потратят 7,5 млрд грн.