Цены продолжают расти: в АМКУ рассказали о проблемах рынка электроэнергии

Новости Бизнеса:АМКУ пока не наблюдает основных индикаторов интенсификации конкуренции на рынке э/э.

Антимонопольный комитет Украины в настоящее время пока не наблюдает на запущенном с 1 июля рынке электрической энергии основных индикаторов интенсификации конкуренции, сообщил глава комитета Юрий Терентьев в ходе круглого стола "Внедрение конкуренции на рынке э/э в новой модели рынка" в Киеве в понедельник.

"Безусловно, при появлении конкуренции на рынке должно появляться больше игроков, можно ожидать профицита предложения, определенное снижение цены, но, к сожалению, ни одного из признаков интенсификации конкуренции мы не наблюдаем", - сказал он.

Терентьев уточнил, что с момента запуска новой модели рынка наблюдался рост цен на э/э, искусственный дефицит в отдельные периоды на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР), а также искусственные барьеры для импорта.

Кроме того, он также отметил появление новых монопольных образований в виде ГП "Гарантированный покупатель", отсутствие до настоящего времени такого сегмента как рынок вспомогательных услуг.