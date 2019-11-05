Новости Бизнеса:Сегодня ночью "Укрэнерго" впервые пришлось ограничить "зеленую" генерацию из-за избытка производства.

НЭК "Укрэнерго" минувшей ночью впервые вынужденно ограничила выработку "зеленой" генерации в составе Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК"), сообщил глава комитета Верховной Рады по энергетике и ЖКХ Андрей Герус.

"Такое ограничение составляло 300-400 МВт в отдельные часы ночи. Тем не менее, согласно существующим правилам, компания "ДТЭК" все равно получит оплату "зеленого" евротарифа в размере 2,9 грн за кВт-ч (EUR0,102), несмотря на то, что энергосистема не нуждалась, но не использовала производимую соответствующими ВЭС электроэнергию (цена вопроса - миллионы гривень). Соответствующая оплата ляжет на плечи государственных "Энергоатома", "Укргидроэнерго" и в тариф "Укрэнерго", который оплатят все потребители", - написал он на своей странице в "Фейсбук".

Герус подчеркнул, что в дальнейшем такая ситуация будет происходить все чаще.

"Проблема нарастает, а весной она достигнет масштабного характера. По моему глубокому убеждению, необходимые для государства инвестиции - это те, которые и приносят пользу государству, и дают возможность получить прибыль инвесторам. И интерес государства обязательно должен быть учтен в этой конструкции", - резюмировал он.

Как сообщалось, энергетический комитет Рады 16 октября одобрил законопроект №2236-2 ("Слуга народа"), который разрешает при диспетчеризации отдавать приоритет операторам-производителям альтернативной энергии установленной мощностью до 150 МВт. Компенсация стоимости не отпущенной э/э по "зеленому тарифу" в связи с диспетчерскими ограничениями также предоставляется станциям, мощность которых не превышает 150 МВт.

Украинские и международные операторы "зеленых" проектов и Энергетическое сообщество выступили с критикой такой инициативы. В отношении предложенной в законопроекте дискриминации в диспетчиризации "зеленых" мощностью свыше 150 МВт. В Энергосообществе подчеркнули, что такое решение не может быть оправдано только по причинам надежности и безопасности энергосистемы и противоречит целям декарбонизации.

Позднее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина не намерена ретроспективно вносить изменения в систему стимулирования развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), планирует найти сбалансированное решение проблемы.

Герус в интервью агентству "Интерфакс-Украина" отмечал, что заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив проведет серию встреч с инвесторами и банками для определения концепции разрешения ситуации со стремительно развивающейся "зеленой" генерацией, связанной с чрезвычайно привлекательными тарифами на нее и гарантиями ее обязательного выкупа.

По данным НКРЭКУ, на конец третьего квартала 2019 года суммарная мощность введенных в эксплуатацию объектов ВИЭ составляла 4,591 ГВт, доля ВИЭ в структуре генерации – 4,9%.

В частности, мощность введенных в эксплуатацию в июле-сентябре 2019 года объектов ВИЭ составила 956 МВт, что в шесть раз превышает показатель за аналогичный период 2018 года. Так, мощность солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в третьем квартале, составила 779,6 МВт (в пять раз больше, чем годом ранее), ветровых – 155,2 МВт (в 22 раза больше). Таким образом, СЭС и ВЭС заняли 97,8% в общей структуре введенных в эксплуатацию мощностей. Объем биомассы составил 16 МВт (1,7%), биогаза – 4,1 МВт (0,43%).