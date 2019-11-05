"Укрэнерго" будет ограничивать импорт электроэнергии

Новости Бизнеса:"Укрэнерго" со среды начнет ограничивать импорт электроэнергии в случае угрозы энергосистеме.

НЭК "Укрэнерго" с 6 ноября начнет ограничивать импорт электроэнергии в случае возникновения угрозы операционной безопасности энергосистемы.

"Импорт с завтрашнего дня мы тоже начинаем ограничивать. Сильно", - написал руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Мы как оператор аукционного офиса, в соответствии с Кодексом системы передачи, вправе корректировать графики поставок по экспортно-импортным контрактам. Запретить не можем, но в отдельные часы, если есть угроза операционной безопасности, можем ограничивать. Сколько именно - кодекс не уточняет", - отметил Ковальчук, отвечая на вопрос о правовых основаниях для ограничения импорта.

Как сообщалось, диспетчера "Укрэнерго" из-за аномально теплого ноября вводили ограничения для Ботиевской, Приморской-1 и Орловской ВЭС (все – группа "ДТЭК") с 3:44 до 4:00 и с 5:25 до 6:00 утра вторника. Первый раз суммарная величина ограничения составила 300 МВт, во второй – 395 МВт.

В то же время, согласно существующему законодательству, операторам ВИЭ будет компенсирована стоимость не отпущенной в связи с диспетчерскими ограничениями э/э по "зеленому тарифу".