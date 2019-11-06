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Кулеба встретился с Шефчовичем в Брюсселе

Кулеба встретился с Шефчовичем в Брюсселе
02:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Дмитрий Кулеба уделил особое внимание стремлению Украины сделать свой вклад в противодействие климатическим изменениям.

Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба поблагодарил европейскую сторону за положительную оценку гармонизации украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами в энергетической сфере, особенно в вопросах транзита. Об этом он сказал во время встречи с вице-президентом ЕК по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем 5 ноября в Брюсселе, сообщает Правительственный портал.

"Дальнейшая имплементация обновленного так называемого "энергетического" Приложения (XXVII) к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС приближает нас к главной цели — полной интеграции рынков газа и электроэнергии", - заявил Кулеба, добавив, что на повестке дня — создание механизма оценки проектов законов европейской стороной относительно их совместимости с правом ЕС, а также совместного мониторинга принятых актов.

По его словам, это единственный путь обеспечить энергетическую безопасность Украины. В этом контексте вице-премьер-министр отдельно акцентировал внимание на угрозах, которые несет строительство газопровода "Северный поток-2" для всего региона. "Мы приветствуем имплементацию обновленной "газовой директивы", которая предусматривает применение правил газового рынка ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение и прозрачность) к газопроводам в и из третьих стран", - заявил чиновник.

Он отметил, что в некоторых европейских столицах до сих пор не хватает понимания угроз, которые несут энергетические проекты Кремля для стабильности и мира в Европе.

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Кулеба также уделил особое внимание стремлению Украины сделать свой вклад в противодействие климатическим изменениям.

"Украина готова присоединиться к реализации целей, определенных новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в "Новом зеленом соглашении" для Европы. Для этого мы предлагаем начать официальный климатический диалог при участии Еврокомиссии, многосторонних банков развития и других заинтересованных организаций для обеспечения прозрачного и эффективного процесса разработки проекта второго национального определенного вклада Украины в Парижское климатическое соглашение", - сказал он. Вице-премьер-министр отметил, что продолжается работа над реализацией обязательств Украины относительно проблем изменения климата в рамках Соглашения об ассоциации.

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Украина, Брюссель, Климат, Дмитрий Кулеба, Марош Шефчович.
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