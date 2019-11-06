Кулеба: ЕС признает, что Украина сделала много для получения макрофинансовой помощи

Новости Бизнеса:Коллеги из Европейского Союза отмечали, что Украина действительно сделала очень много для получения макрофинансовой помощи ЕС.

В Евросоюзе внимательно наблюдают за развитием диалога между Украиной и МВФ и признают, что наша страна много сделала для получения макрофинансовой помощи от ЕС. Об этом на встрече с журналистами по итогам заседания Комитета ассоциации Украина - ЕС в Брюсселе заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Так он ответил на вопрос, каким образом дискуссии между Украиной и МВФ по условиям предоставления финансовой поддержки могут повлиять на получение макрофинансовой помощи от Евросоюза.

«Сегодня на встречах, которые у меня были, коллеги из Европейского Союза отмечали, что Украина действительно сделала очень много для получения макрофинансовой помощи ЕС. Вместе с тем они наблюдают за развитием нашего диалога с МВФ. Но я сегодня почувствовал очень сильную поддержку Украины и готовность наших европейских партнеров ее продолжать. Поэтому по состоянию на сейчас у меня очень позитивные впечатления по этому поводу», - отметил Кулеба.

Ранее в СМИ появилась информация, будто МВФ приостановил переговоры с Украиной вследствие противоречивой ситуации вокруг Приватбанка. Впоследствии эту информацию опроверг Кабмин, подчеркнув, что поддерживает «рабочий процесс» с Международным валютным фондом.