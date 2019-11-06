Федоров: На "Государство в смартфоне" в бюджете не заложили денег

Новости Бизнеса:Всего есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше.

В принятом правительством ко второму чтению в Верховной Раде проекте государственного бюджета на 2020 год на реформу "Государство в смартфоне" средств не предусмотрено. Об этом в Facebook сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Государство в смартфоне (приложение, портал, оцифровку приоритетных услуг, обучение цифровых навыков и др.) бюджет не заложен. Есть 30,8 млн на поддержку текущих систем (сайты, серверы, шины), которые работали и раньше", - написал вице-премьер.

По словам Федорова, он делает ставку на эффективную команду и международную техническую помощь, государственно-частное партнерство, волонтерство.

"В нашем направлении, на данном этапе развития страны, нужно уметь достигать цели с ограниченным ресурсом. А диджитализация - это эффективность, трансформация, и, надеюсь влияние на увеличение бюджета на 2021 год", - резюмировал Федоров.

Кабинет министров 3 ноября 2019 года на внеочередном заседании утвердил проект государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению в Верховной Раде. 5 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и члены правительства представили подготовленный ко второму чтению проект бюджета-2020.