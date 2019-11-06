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Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу

Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
13:47 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Министерство иностранных дел Украины благодарит Федеральное правительство Австрии за предоставление 1 млн евро гуманитарной помощи для Донбасса.

Правительство Австрии 6 ноября решило предоставить 500 тыс. евро Международному комитету Красного Креста (МККК) и еще 500 тыс. евро австрийским неправительственным организациям для смягчения чрезвычайной ситуации в кризисных регионах Украины. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на австрийское агентство APA.

"Австрия поддерживает Украину в кризисе, который длится уже более пяти лет. Выделив 1 млн евро, мы хотим облегчить доступ гуманитарной помощи и поддержать операции по разминированию в конфликтных регионах", - заявил министр иностранных дел Александр Шалленберг.

Как отмечается, несмотря на прогресс в сдерживании конфликта, гуманитарная ситуация в пострадавших районах Украины продолжает вызывать беспокойство.

"Ситуация в плане безопасности остается нестабильной, особенно в восточной части страны, несмотря на режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в рамках своей деятельности по оказанию чрезвычайной помощи австрийские неправительственные организации обеспечивают гражданское население предметами первой необходимости и оказывают медицинскую помощь, психосоциальную поддержку и юридические консультации.

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Кроме того, гражданское население сталкивается с постоянной угрозой от противопехотных мин.

"Австрия последовательно выступает за разминирование и уничтожение противопехотных наземных мин, которые наносят огромные страдания гражданскому населению и препятствуют развитию и восстановлению", - сказал Шалленберг.

Международный комитет Красного Креста – одна из немногих действующих на местном уровне организаций, имеющих доступ на неконтролируемые правительством Украины территории.

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Австрия, Гуманитарная помощь, Донбасс, МККК.
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