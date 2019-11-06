Посольство США приветствует решение отделить ГТС Украины от "Нафтогаза"

Посольство Соединенных Штатов Америки приветствовало шаги Украины по отделению газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг).
Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в микроблоге Twitter.
"Поздравляем Украину с продолжением прогресса в отделении Оператора ГТС Украины от НАК "Нафтогаз Украины". Энергетическая безопасность является ключевой для национальной безопасности, и США приветствуют усилия Украины по модернизации и реформированию в соответствии с европейскими стандартами", - заявили американские дипломаты.
31 октября Верховная Рада приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" (анбандлинг), при этом объект, как и раньше, останется в собственности государства.
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем до конца текущего года завершить процедуру анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям.