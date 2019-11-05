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"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ

"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ
16:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Глава "Нафтогаза" хотел бы услышать о встречных шагах РФ для "обнуления" требуемых Украиной $22 млрд.

Украина пока не получила каких-либо официальных предложений от российской стороны, которые позволили бы начать дискуссию о возможном "обнулении" долгов и отказа от судебных исков к "Газпрому" на общую сумму $22 млрд, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Российская сторона предлагает Нафтогазу "обнулить" почти $3 млрд по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на $7 млрд. Итого - $22 млрд – "понять и простить". Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит "обнуление" взаимных претензий?", - написал он на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Коболев вновь напомнил, что заявление российской стороны о готовности продавать Украине "дешевый" газ не коррелируется с отказом "Газпрома" поставлять его "Нафтогазу" в соответствии с решением Стокгольмского трибунала по цене немецкого хаба, несмотря на осуществленную НАК предоплату.

"Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому "Газпром" транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, "Газпром" отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с "Газпромом" удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины", - отметил он.

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Глава "Нафтогаза" подчеркнул, что Украина готова предметно договариваться с "Газпромом" о продолжении транзита через свою территорию, тогда как российская сторона затягивает переговоры, постоянно переходя на тему нарушения баланса интересов Стокгольмским арбитражем.

"Россия - против, ее пугает "вакханалия в Стокгольмском арбитраже". Конечно, решение авторитетного европейского арбитражного суда можно называть "вакханалией", но тогда возникает логичный вопрос - зачем "Газпром" в прошлом году ПЕРВЫМ инициировал в Стокгольмском арбитраже два новых процесса против "Нафтогаза"?", - добавил Коболев.

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По его словам, Украина готова к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но и в дальнейшем будет настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы "Нафтогаза".

В свою очередь исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в "Фейсбук" уточнил, что на сегодня общая сумма новых исковых требований компании к "Газпрому" составляет $12,222 млрд.

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По его словам, в случае заключения нового контракта на транзит между "Газпромом" и новым оператором ГТС Украины с сохранением соответствующих доходов на текущем уровне, сумма нового иска снизится до суммы менее $2 млрд.

"Если транзит сохранится и доходы от него будут покрывать полные затраты, то не будет оснований для начисления ускоренной амортизации и обесценивания. Поэтому эти расходы будут изъяты из расчета тарифа в нашем иске", - пояснил Витренко.

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Газпром, Россия, Нафтогаз, Андрей Коболев.
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