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Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной

Кремль назвал условия договоренностей по газу с Украиной
13:02 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Кремле заявили, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража договоренности по газу "фактически невозможны".

В Кремле заявляют, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"С тех пор, как президент Путин изложил свое отношение к этом вопросу на пресс-конференции в Будапеште, ничего не изменилось. Позиция Путина хорошо известна и была уже озвучена», - заявил Песков, отвечая на вопрос, как обстоят дела с переговорами по транзиту, поскольку требования со стороны Украины выглядят адекватными, но при этом звучит риторика о возможной приостановке транзита.

Песков подчеркнул, что никаких дополнительных комментариев нет.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что главный камень преткновения - нежелание Украины отказаться от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу, он ответил: "Конечно, потому что продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-то претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договорённостей. Об этом говорил президент".

На вопрос, готова ли Россия каким-то иным образом компенсировать такое решение или должен быть отказ Украины в одностороннем порядке, Песков ответил:

"Президент сказал очень четко, там вряд ли можно допустить какое двойное трактование. Призываю вас еще раз ознакомиться со словами президента".

Как сообщалось, с ноября 2015 года Украина не импортирует газ из России.

Нафтогаз готовит новый иск к Газпрому

В конце февраля 2018 года "Газпром" проиграл судебную тяжбу с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долларов. С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долларов в пользу "Нафтогаза".

На фоне проигрыша "Газпром" заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В марте 2018 года "Газпром" официально уведомил "Нафтогаз" об отказе выполнять решение арбитража. Летом 2018 года "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск с требованием пересмотреть тариф на транзит газа по контракту с "Газпромом".

"Нафтогаз" требует пересмотра тарифа с марта 2018 года до конца 2019 года и предварительно оценивал свои денежные требования в около 12 млрд долларов. 28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября. Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

Нафтогаз: Украина переживет зиму без транзита газа

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

29 октября в Кремле заявили, что Украина должна отказаться от победы над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже для достижения новых договорённостей по транзиту российского газа в Европу.

30 октября в Будапеште президент РФ Владимир Путин назвал решение Стокгольмского арбитража в пользу Украины "абсурдным" и призвал его "обнулить". По словам Путина, Россия готова к переговорам с Украиной по транзиту и поставкам газа "по значительно сниженным ценам".

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Газ, Кремль, Россия, Стокгольмский арбитраж, Транзит газа.
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