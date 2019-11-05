Скачать
Вторник, 05.11.2019
Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ
Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ
Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине
Минэкономики внедряет систему мониторинга оборота земель в Украине
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
Капитан Динамо пожаловался на арбитров
"У меня новый этап": Известный дизайнер закрыл собственный бренд
"У меня новый этап": Известный дизайнер закрыл собственный бренд

Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ

Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ
05:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Минэнерго

Новости Украины:В украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

Украина стремится сохранить доходы от транзита российского газа, однако готова к его прекращению с 1 января 2020 года. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Для Украины является приоритетом получение средств за транспортировку. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с Газпромом", - отметил министр.

Он напомнил, что в украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

"Если говорить о газе - а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора - мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - сообщил Оржель.

Он подчеркнул, что европейский договор исключает присутствие политических вопросов в переговорном процессе.

Берлин избавляется от "американских солдат" на прежнем КПП

"Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газа на рынки Европы... Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей", - пояснил глава Минэнерго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Газпром, РФ, Транзит газа, Прекращение, Алексей Оржель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп 5 ноября: Рыбам стоит проявить настойчивость, у Весов легкий день
02 Канада готовит к отправке в Украину первую партию вооружения
03 Не узнать: Даша Астафьева показала новые изменения в имидже (Фото)
04 В Раде предложили внедрить европейские стандарты по отношению к животным: что это значит
05 Боднар о двойном гражданстве: Есть два возможных пути
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Погода на зиму 2020: синоптик удивил прогнозом
Канада сменила посла в Украине
Канада сменила посла в Украине
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Военным медикам хотят дать статус участников боевых действий
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Рецепт дня: мясо с овощами по-мексикански
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь