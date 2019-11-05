Оржель: Украина готова к прекращению транзита газа из РФ

Новости Украины:В украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

Украина стремится сохранить доходы от транзита российского газа, однако готова к его прекращению с 1 января 2020 года. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Для Украины является приоритетом получение средств за транспортировку. Мы работаем очень активно с нашими европейскими партнерами, чтобы подписать по новым европейским правилам договор с Газпромом", - отметил министр.

Он напомнил, что в украинских хранилищах хранится 21,7 млрд кубометров газа.

"Если говорить о газе - а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора - мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории. Сейчас в украинских газохранилищах рекордное количество газа. Однако мы ни в коем случае не исключаем приоритетность подписания договора на транспортировку газа", - сообщил Оржель.

Он подчеркнул, что европейский договор исключает присутствие политических вопросов в переговорном процессе.

"Фактически мы используем те правила, которые работают в Европе. Нас нельзя шантажировать. Если мы обеспечиваем транзит газа в Европу, если мы обеспечиваем четкие определенные объемы, это означает постоянное снабжение газа на рынки Европы... Это означает, что есть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей", - пояснил глава Минэнерго.