Все 16 таможен новой ГТС планируют зарегистрировать до конца недели: что далее?

Новости Бизнеса:Нефедов надеется, что до конца недели зарегистрируют все 16 таможен новой ГТС.

К началу следующей недели в Украине будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы.

Об этом на брифинге сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

"Мы надеемся, что к началу следующей недели будут зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы, а также лаборатория и кинологическая служба", - сказал Нефедов.

Он отметил, что далее будут утверждаться сметы, штаты и осуществляться перевод людей.

"После этого Кабмин возложит на Гостаможслужбу соответствующие полномочия, то есть ГФС прекратит работать, а ГТС начнет работать и администрировать платежи с юридической точки зрения", - отметил Нефедов.