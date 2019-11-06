"Амбициозная задача": Нефедов обозначил сроки запуска "антиконтрабандных" сканеров на таможне

Новости Бизнеса:Таможенная служба планирует запустить 6 закупленных для борьбы с контрабандой сканеров до конца года.

Государственная таможенная служба Украины (ГТС) планирует запустить в эксплуатацию шесть из семи ранее закупленных для борьбы с контрабандой сканеров до конца текущего года, заявил глава ведомства Максим Нефедов во время брифинга.

"Мы хотим запустить в эксплуатацию существующие сканирующие системы и весовые комплексы. Было закуплено 7 систем, из которых 6, кроме той, которая находится в Шегинях, можно запустить, ставим амбициозную задачу до конца этого года", - сказал Нефедов.

Он пояснил, что сканирующий комплекс в Шегинях можно будет запустить ориентировочно через полтора года одновременно с завершением капитальной реконструкции самого пункта пропуска.

"В Шегинях нельзя запустить, потому что она (сканирующая система - Ред.) привязана к капитальной реконструкции самого пункта пропуска за польский кредит, и это будет завершено через 1,5 года приблизительно. До этого есть вопрос – можно ли ее запустить по какой-то временной схеме", - сказал Нефедов.

Глава Таможенной службы также сообщил, что на складах таможен были найдены несмонтированные 11 весов, закупка которых была начата еще в 2017 году.

"Это конечно стыдно, до конца года они все будут установлены. Также мы бы очень хотели купить еще хотя бы три стационарные сканирующие системы и поставить их на границе с Беларусью и Россией, отремонтировать 11 мобильных сканирующих систем, которые были подарены Украине Евросоюзом в 2008-2009 годах, из которых работает две системы", - добавил руководитель Таможенной службы.

Кроме того, он сообщил о планах оборудовать 16 приоритетных пунктов пропуска весовыми комплексами.

"Это очень дешево, потому что в отличие от сканеров, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов, тут речь идет о десятках миллионах и их наличие перекрывает самые топорные схемы, которые применяют контрабандисты", - добавил Нефедов.

Также говоря о планах на будущее, он отметил, что Таможенная служба рассчитывает оборудовать 12 пунктов пропуска системой видеоконтроля с целью полноценной интеграции с весовыми комплексами и сканерами в единую систему, на что необходимо выделить примерно 230 млн грн.

Как сообщалось ранее, глава Таможенной службы Максим Нефедов заявил, что первые два из закупленных для борьбы с контрабандой сканеров планируют запустить в начале 2020 года. По его словам, часть сканеров были смонтированы таким образом, чтобы никогда не заработать.

В ответ на эти заявления Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту установки неработающих сканеров для таможни, так как подозревает работников ведомства в нанесении ущерба госбюджету.

25 октября премьер-министр Алексей Гончарук поручил Нефедову за две недели подготовить стратегию развития всей таможенной инфраструктуры и запустить в работу ранее закупленные стационарные сканеры для таможен.