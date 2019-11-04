Стоимость растаможки автомобиля теперь можно подсчитать онлайн

Новости Бизнеса:Таможенная служба запустила онлайн сервис расчета стоимости растаможки автомобилей.

Государственная таможенная служба Украины (ГТС) запустила онлайн сервис расчета таможенной стоимости и платежей при таможенном оформлении автотранспортных средств.

Глава службы Максим Нефедов на своей странице в сети Facebook, сообщил, что в базе сервиса доступна ценовая информация по более 2,3 тыс. моделей.

"Выложили в тестовый доступ калькулятор ориентировочной стоимости и платежей при оформлении авто. Сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин более чем 2300 моделей. Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - написал Нефедов, призвав пользователей сервиса сообщать о возникших ошибках или трудностях в работе с сервисом с целью исправления.

"Что имеется в виду "за 2018-2019 годы"? Скажем, авто Форд Фокус 2.0 2012 выпуска в 2013 году стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры за 2013 год и применять на 4 ноября 2019 года нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, при котором обесценивание не такое существенное", - добавил глава Таможенной службы.

Как сообщалось ранее, в конце октября в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает растаможку автомобилей на европейских номерах по новой формуле.

Ранее представители общественной организации "АвтоЕвроСила" сообщили, что разрабатывается законопроект, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов. В частности, благодаря отмене коэффициента возраста в действующей формуле растаможки.