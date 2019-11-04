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Госбюджет-2019 недополучил на 47 миллиардов гривен

Госбюджет-2019 недополучил на 47 миллиардов гривен
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Доходы государственного бюджета Украины за январь-октябрь 2019 года составили 810 742,5 млн грн, что на 5,5% или на 47 173,7 млн грн меньше плана (857 916,3 млн грн).

Доходы государственного бюджета Украины в октябре 2019 года составили почти 71 млрд грн, что на 9,9% ниже плана и на 2,3% ниже показателей за октябрь 2018 года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы (ГКСУ).

По ее информации, общий фонд госбюджета в октябре получил 61,17 млрд грн, что на 10,9% меньше ожидаемого уровня и на 4,5% отстает от прошлогоднего показателя за аналогичный период.

В целом в январе-октябре доходы госбюджета составили 810,74 млрд грн, этот показатель на 5,5% отстает от плана и на 8,5% превышает прошлогодний за десять месяцев, показывают данные ГКСУ.

Таможня в октябре продолжила отставание от плана – 16,1% при поступлениях в 30,32 млрд грн, что также на 4,6% меньше по сравнению с прошлогодним показателем за этот месяц. Всего за десять месяцев таможня принесла 263 млрд грн, что на 12,1% меньше плана и на 4,5% меньше прошлогоднего уровня.

Доходы по налоговому направлению в октябре составили 28 млрд грн – это на 8% отстают от плана и на 5% выше, чем в октябре-2018. Налоговые поступления за 10 месяцев отстают от плана всего на 0,4% и на 14,9% превышают прошлогодний уровень за этот период – в целом они составили 359,14 млрд грн.

Недовыполнение плана по ГФС в октябре составило 12,4%.

По данным Госказначейства, бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) выросло с 11,95 млрд грн в сентябре до 13,3 млрд грн в октябре этого года.

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Доходы местных бюджетов в октябре выросли на 13,5% по сравнению с октябрем 2018-го и были на 11,5% выше ожидаемого уровня – 25,29 млрд грн. За 10 месяцев доходы местных бюджетов показали рост на 17,2% к прошлогоднему показателю и на 1,6% к плану – 230,45 млрд грн.

Поступления от единого социального взноса (ЕСВ) в прошлом месяце составили 23,545 млрд грн, что на 18,2% больше к октябрю-2018. По итогам десяти месяцев этого года ЕСВ принес 222,255 млрд грн, что на 20,9% больше, чем в январе-октябре 2018 года.

Доходы госбюджета Украины в 2019 году определены в размере 1,26 трлн грн, в том числе общего фонда – 928,51 млрд грн, расходы – 1,112 трлн грн и 1,005 трлн грн соответственно.

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Госбюджет, Налоги, Бюджет, Доходы.
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