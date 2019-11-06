Гончаренко: На ремонт пропускных пунктов необходимо выделить около 500 млн грн

Новости Украины:Данные работы будут способствовать увеличению пропускной способности на границе с Польшей.

На капитальный ремонт, реконструкцию и обустройство таможенных пропускных пунктов на границе с Польшей и другими странами необходимо выделить 488 млн грн до конца 2020 года.

Об этом на странице в социальной сети Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на итоги заседания правительства, в ходе которого был представлен проект развития инфраструктуры пунктов пропуска Государственной таможенной службы Украины (ГТС).

"До конца 2020 года на ремонт пропускных пунктов таможня хочет, чтобы было выделено 488 млн гривен. Эти работы будут способствовать увеличению пропускной способности на границе с Польшей, лучшему противодействию контрабанде и общему улучшению инфраструктуры", - написал Гончаренко.

В частности, планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт следующих приоритетных пунктов пропуска в течение 2020 года: Ягодин, Устилуг, Ужгород, Чоп, Лужанка, Порубное, Красноильск, Дяковци, Могилев-Подольский, Кучурган, Рени, Бачевск, Новые Ярыловичи, тогда как пункт пропуска Рава-Русская будет отремонтирован за счет кредита от Польши.

Кроме того, до конца 2021 года планируется завершить ремонт на пунктах пропуска Ужгород и Лужанка, а до конца 2022 года - Краковец и Шегини за счет кредита от Польши.