В Кабмине дали прогноз по курсу доллара на 2020 год

Новости Бизнеса:В Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (проект №2000), который Кабинет министров подал в Верховную раду ко второму чтению.

"Расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 27,5 грн/долл. США", - говорится в документе, который готовило Министерство финансов.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

"Учитывая структуру государственных заимствований в 2019 году и прогнозных заимствований в 2020 году, на конец 2020 года доля внутреннего долга составит 44,2% от объема государственного долга, а доля внешнего долга 55,8%", - говорится в документе.

Напомним, 5 ноября Премьер-министр Украины Алексей Гончарук публично представил доработанный проект Государственного бюджета-2020.

Оксана Маркарова сообщила, что Кабмин прогнозирует средний курс гривны к доллару в 2020 году на уровне 27 грн/доллар.

При этом прогноз улучшен по сравнению с предыдущим (28,2 грн/доллар), который был заложен в госбюджете-2020 к первому чтению.