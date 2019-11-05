Прогноз курса доллара в госбюджете-2020 изменен

Новости Бизнеса:Правительство Украины прогнозирует, что средний курс гривны к доллару в 2020 году составит 27 грн/доллар.

Министерство финансов Украины опирается на макропрогноз, разработанный Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины касательно среднегодового обменного курса - 27 гривень за 1 доллар.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова во время презентации подготовленного ко второму чтению проекта госбюджета-2020. Кроме того, Маркарова уточнила, что курс доллара не закладывается в госбюджете, а закладывается в макропрогнозе.

Ранее проект государственного бюджета-2020 был рассчитан на курс доллара 28,2 гривень.

Напомним, сегодня, 5 ноября, Премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства презентуют общественности подготовленный ко второму чтению проект госбюджета-2020.