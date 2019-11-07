Скачать
Четверг, 07.11.2019
Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза
Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза
Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне
Эрдоган и Трамп встретятся в Вашингтоне
Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
Назван лучший город в Европе для предпринимателей
Назван лучший город в Европе для предпринимателей

Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза

Реальный прожиточный минимум в Украине больше пенсий в два раза
06:23 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям, отметил эксперт.

Реальный прожиточный минимум в Украине составляет около 4000 гривень, что выше пенсии примерно в два раза. Об этом рассказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский, комментируя заявления относительно того, что прожиточный минимум перестал быть показателем, по которому измеряется бедность.

"Вот скажите, пожалуйста, какая зависимость прожиточного минимума и заработной платы судьи? А у него там четыре тысячи этих прожиточных минимумов. Я, например, этой логики не понимаю вообще. Это глупость. И это иногда нас струит относительно повышения прожиточного минимума, потому что это приведет к каким-либо другим необоснованным расходам госбюджета, поэтому отвязывать однозначно нужно. У нас сегодня есть два прожиточных минимума - это официальный и реальный. Реальный прожиточный минимум как раз около 4000 грн", – отметил экономист.

Пикалов вспомнил, когда Зеленский "раскрыл карты" о намерении стать президентом

Он также отметил, что сейчас прожиточный минимум привязан к пенсиям. И у нас основная масса пенсионеров получает до 2000 гривень, добавил Несходовский.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Прожиточный минимум, Деньги, Пенсия, Прожиточный минимум в Украине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Иванка Трамп поразила удивительным нарядом в Марокко (Фото)
04 Зеленский обсудил с Эрдоганом активизацию переговоров по свободной торговле
05 "Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
Бородянский: В Украине нет религиозной войны
&quot;Пострадала только рубашка&quot;: Ляшко подрался с Герусом (Видео)
"Пострадала только рубашка": Ляшко подрался с Герусом
Украинские международные резервы опять сократились
Украинские международные резервы опять сократились
Рецепт дня: Нежные голубцы из пекинской капусты
Рецепт дня: Нежные голубцы из пекинской капусты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь