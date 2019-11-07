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Четверг, 07.11.2019
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Назван лучший город в Европе для предпринимателей
Назван лучший город в Европе для предпринимателей

Назван лучший город в Европе для предпринимателей

Назван лучший город в Европе для предпринимателей
05:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Согласно исследованию компании Movinga, столица Эстонии Таллин признана лучшим городом для деятельности предпринимателей в Европе среди развивающихся стран.

"В новом отчете, опубликованном компанией Movinga, поставщиком транспортных услуг, Таллин был признан лучшим городом в Европе для предпринимателей среди развивающихся стран", - говорится в сообщении.

Это исследование показывает лучшие города мира для деятельности предпринимателей на основе таких критериев, как: простота открытия трех видов бизнеса: ресторан, технологическое/цифровое предприятие и бизнес по импорту/экспорту.

Столица Эстонии заняла 29-е место среди городов всего мира в исследовании "Города возможностей 2019", в котором были рассмотрены 75 городов во всем мире, известных своим "предпринимательским духом", широкими возможностями для бизнеса и экономического роста.

Среди других городов региона, включенных в отчет: Прага - 47 место (чешская столица также заняла шестое место в списке лучших мест для открытия ресторана), Будапешт - 53, Варшава - 56, Братислава - 60, Любляна - 63, Бухарест - 69, Загреб -74 и Тбилиси -75. Столица Грузии также заняла второе место в списке городов, где легче зарегистрировать новое предприятие. Столица Великобритании Лондон возглавила мировой рейтинг "Города возможностей 2019", опередив Барселону и Нью-Йорк.

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Европа, Таллин.
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