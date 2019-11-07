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Четверг, 07.11.2019
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В Минэнергетики назвали новую дату трехсторонних консультаций о транзите газа

В Минэнергетики назвали новую дату трехсторонних консультаций о транзите газа
10:18 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Российская сторона хочет, чтобы Украина отказалась от своих претензий в Стокгольмском арбитраже

Технические переговоры между Украиной, ЕС и Россией по транзиту газа состоятся 8 ноября, сообщил в Facebook министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"8 ноября пройдут очередные технические консультации в Брюсселе о подписании соглашений по транспортировке газа. На таких технических встречах важно выработать все возможные сценарии развития событий. Украинская сторона настроена конструктивно. Надеюсь на такую же позицию всех участников процесса", - написал он.

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

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Глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам газовых консультаций заявил, что Украина пока не сформировала официальную позицию по возможности урегулирования судебного спора "Газпрома" и "Нафтогаза" до конца года.

В свою очередь министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подчеркнул, что Украина выступила против обсуждения вопросов прямых поставок газа и урегулирования арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом" на трехсторонних переговорах по транзиту газа.

5 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

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Газ, Россия, Газовые переговоры, Цена на газ, Транзит газа, Алексей Оржель.
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