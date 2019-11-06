ЕБРР разрешил "Нафтогазу" потратить до 120 млн евро на закупку газа

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства банка, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций.
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно проекту, НАК может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.
В частности, перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:
Как сообщалось ранее, в ноябре Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых.
12 июля "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%