ЕБРР разрешил "Нафтогазу" потратить до 120 млн евро на закупку газа

Новости Бизнеса:ЕБРР разрешил "Нафтогазу" закупать газ только у европейских поставщиков.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства банка, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно проекту, НАК может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

В частности, перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

CEZ a.s (Чешская республика);

GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);

Alpiq Energy SE (Чешская республика);

MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);

Axpo Solutions AG (Швейцария);

DXT Commodities SA (Швейцария);

EDF Trading Limited (Великобритания);

Uniper Global Commodities SE (Германия);

RWE Supply and Trading GmbH (Германия);

ENGIE SA (Франция);

Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

Как сообщалось ранее, в ноябре Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых.

12 июля "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%