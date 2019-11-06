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ЕБРР разрешил "Нафтогазу" потратить до 120 млн евро на закупку газа

ЕБРР разрешил "Нафтогазу" потратить до 120 млн евро на закупку газа
18:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:ЕБРР разрешил "Нафтогазу" закупать газ только у европейских поставщиков.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) опубликовал перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа НАК "Нафтогаз Украины" на средства банка, привлеченные в рамках размещения еврооблигаций.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно проекту, НАК может использовать до 120 млн евро для закупки газа у европейских поставщиков, прошедших предварительный отбор.

В частности, перечень поставщиков, которые прошли процедуру предварительного отбора и были согласованы ЕБРР:

  • CEZ a.s (Чешская республика);
  • GHG Emissions Traders and Consultants Ltd (Великобритания);
  • Alpiq Energy SE (Чешская республика);
  • MET Gas and Energy Marketing (Швейцария);
  • Axpo Solutions AG (Швейцария);
  • DXT Commodities SA (Швейцария);
  • EDF Trading Limited (Великобритания);
  • Uniper Global Commodities SE (Германия);
  • RWE Supply and Trading GmbH (Германия);
  • ENGIE SA (Франция);
  • Shell Energy Europe Ltd (Великобритания).

"Обнуление" долгов: "Нафтогаз" ждет предложений от РФ

Как сообщалось ранее, в ноябре Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" разместила 7-летние еврооблигации на сумму 500 млн долл. под 7,625% годовых.

12 июля "Нафтогаз" разместил пятилетние еврооблигации на 600 млн евро под 7,125% и трехлетние еврооблигации на 335 млн долл. под 7,375%

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Газ, Нафтогаз, ЕБРР, Покупка газа.
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