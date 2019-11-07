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Позиция ЕС однозначная: решение Стокгольмского арбитража должно исполняться

Позиция ЕС однозначная: решение Стокгольмского арбитража должно исполняться
13:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Нафтогазе" заявляют о двойных стандартах со стороны России в отношении Стокгольмского арбитража.

Позиция Европейского Союза, заключающаяся в том, что стороны должны исполнять решения Стокгольмского арбитража, не изменилась, независимо от того, в чью пользу принято решение - российского "Газпрома" или НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По его словам, когда итоги решения Стокгольмского арбитража устраивали российский "Газпром", в РФ подчеркивали необходимость исполнять эти решения, ссылаясь на позицию Еврокомиссии.

"Украина выиграла 4,6 миллиарда долларов, и поэтому по итогам двух решений уже "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" 2,6 миллиарда долларов (4,6-2) плюс проценты. После этого позиция Евросоюза не изменилась - "есть решение суда, и его нужно исполнять", - написал он.

В Минэнергетики назвали новую дату трехсторонних консультаций о транзите газа

Витренко добавил, что у Украины и Евросоюза полностью консолидированная позиция по продолжению транзита через Украину после 2019 года.

В России неоднократно заявляли, что без отказа Украины от решения Стокгольмского арбитража в свою пользу договоренности по транзиту газу "фактически невозможны".

28 октября в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

По итогам переговоров Украина выступила против предложения российской стороны привязать к трехсторонним переговорам по транзиту газа вопрос о прямых поставках газа из России в Украину и об урегулировании арбитражных процессов между "Газпромом" и "Нафтогазом". 

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Газ, Нафтогаз, Стокгольм, Переговоры, Стокгольмский арбитраж.
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