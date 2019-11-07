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Отопительный сезон: как изменятся соцнормы по субсидиям

Отопительный сезон: как изменятся соцнормы по субсидиям
14:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Минсоцполитики не намерено уменьшать соцнормативы по субсидиям в следующем отопительном сезоне.

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко заявляет, что в ведомстве не планируют уменьшать социальные нормативы в текущем и следующем отопительном сезоне.

"В этом году при четырех миллионах получателей субсидий сумма составляет чуть больше, чем 47 млрд грн. Ровно такую же сумму заложили на следующий год. Соответственно, иметь какие-то предосторожности, что будут кардинально уменьшаться или объемы или количество получателей субсидий, на сегодня не правильно... Заложенных на следующий год средств хватит всем на финансирование субсидий", - сказал Музыченко на брифинге в четверг в Киеве.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что ни в этом, ни в следующем отопительном сезоне социальные нормативы уменьшаться не планируется. "И мы не планируем это делать в следующие периоды", - констатировал он.

Среди прочего Музыченко рассказал, что около 95% получателей льгот получают выплаты в денежной безналичной форме.

К отоплению подключили все области Украины

Начиная с октября, все субсидианты будут получать платежки за коммунальные услуги с указанием полной суммы платежа. После этого, сумма субсидионной выплаты будет поступать на их счет. Также данная выплата будет сопровождаться СМС сообщением о сумме и о взаиморасчете между банком и компанией, которая предоставляет услуги. В свою очередь, остаток, который не покрыла субсидия, человек должен будет оплатить самостоятельно.

Те же, кто получает наличные выплаты, должны самостоятельно внести средства на погашение коммунальных услуг в полном объеме.

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Минсоцполитики, Отопительный сезон, Субсидии, Соцнормы.
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