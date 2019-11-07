Кабмин обнародовал обновленный прогноз инфляции на три года

Новости Бизнеса:Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства подготовило два сценария по инфляции на 2021-2022 годы.

Минэкономики подготовило два сценария по инфляции на следующие 3 года, согласно базовому прогнозу, инфляция в 2022 году составит 5,1%, согласно оптимистическому - 5,0%. Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Прогноз инфляции (индекс потребительских цен) по базовому прогнозу Минэкономики (сценарий 1) на следующие 3 года: 5,5% - 2020 год, 5,3% - 2021, 5,1% - 2022.

Прогноз инфляции по оптимистическому прогнозу (сценарий 2): 5,8% - 2020 год, 5,0% - 2021 и 2022", - написал он.

По его словам, разница между базовым и оптимистическим прогнозам в уровне инвестиций в экономике.

"В оптимистичном сценарии на 3 млрд больше внешних инвестиций. Для того, чтобы реализовался этот сценарий, нужен лучший бизнес климат, отсутствие коррупции во власти и на местах, работающая судебная система, реформы (включая либеральный рынок земли и приватизацию).

При оптимистическом сценарии инфляция будет немного выше в первый год, на 0,3%. Из-за увеличения активности через инвестиции. А в последующие годы инфляция будет немного ниже, на 0,3% и 0,1% соответственно. Это произойдет за счет увеличения производства и добавленной стоимости в экономике, после того, как заработают инвестиции", - пояснил министр.

Напомним:Украинские компании в третьем квартале 2019 года улучшили ожидания в отношении экономического роста в Украине и прогнозируют существенно более низкую инфляцию и меньшую девальвацию национальной валюты.

По итогам третьего квартала бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале – 7,7%, в первом – 9%). При этом существенно возросла доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен за год не превысит 7,5% (до 54,5% с 45,5% во втором квартале).