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Четверг, 07.11.2019
Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине
Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине
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Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине

Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине
22:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Владимир Зеленский отметил заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине, в ходе которой собеседники обсудили ситуацию на рынке, в частности, информацию о возможном переносе хед-офисов компаний и остановку работы некоторых табачных производителей.

"Для нас важен рост инвестиций в экономику Украины, поскольку это - увеличение количества рабочих мест и налоговых поступлений", - цитирует Зеленского его пресс-служба в четверг вечером.

Президент подчеркнул, что табачные компании являются одними из крупнейших налогоплательщиков, и налоговые поступления растут: за 9 месяцев текущего года отчисления в бюджет увеличились на 7,5% - почти до 30,5млрд грн.

Глава государства подчеркнул, что для Украины важен вопрос улучшения бизнес-климата и обеспечения прогнозируемости государственной политики и регулирования рынков. Также, по его словам, в приоритете - борьба с монополиями и построение конкурентных рынков.

Зеленский отметил заинтересованность в наращивании экспорта табачных изделий, изготовленных в Украине.

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Кроме того, был сделан акцент на необходимости решения проблемы теневого рынка табачных изделий.

Во встрече приняли участие представители "Бритиш Американ Тобакко", "Филипп Моррис Украина", "Джей Ти Ай" и "Империал Тобакко", исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) Анна Деревянко, а также министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр финансов Оксана Маркарова, глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов, председатель Антимонопольного комитета Юрий Терентьев и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Ранее в четверг по итогам этой встречи "Бритиш Американ Тобакко Украина" заявила о восстановлении производства на заводе "В.А.Т.-Прилуки" (Черниговская обл.), начиная с 8 ноября 2019 года.

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"Сегодня мы провели встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским и министрами правительства. Я хочу поблагодарить всех участников совещания за конструктивный и позитивный диалог. Мы услышали слова поддержки и заверения о скором решении проблемы, которая нанесла урон нашей индустрии и экономике страны в целом. Поэтому, несмотря на некоторую неопределенность с судьбой Закона №1049, но полагаясь на гарантии президента, мы планируем постепенно восстановить производство в Прилуках, начиная уже с 8 ноября 2019 года", - говорится в обнародованном заявлении компании.

Как сообщалось, "Бритиш Американ Тобакко Украина" 11 октября 2019 года остановила производство на заводе "В.А.Т.-Прилуки". Свое решение компания объяснила принятием Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты. Затем компания обратилась в ГФС с целью отзыва 25 млн акцизных марок и возвращения уплаченных за них 505 млн грн.

"JTI Украина", крупная табачная компания, 22 октября заявила об отказе выкупать заказанные 16 млн акцизных марок на 350 млн грн из-за сокращения производства по причине "табачной правки" в том же законопроекте.

Европейская бизнес ассоциация 23 октября обратилась к президенту Украины с просьбой не подписывать закон №1049, содержащий норму о регулировании цен на рынке табачной продукции, так как это может оказать значительное негативное влияние на бизнес, экономику Украины и ее инвестиционную привлекательность.

В начале октября табачные производители "Филип Моррис", "Джей Ти Интернешнл Компании", "Бритиш Американ Тобакко" и "Империал Тобакко" заявили, что рассматривают возможность сокращения производства и дальнейшего закрытия фабрик на территории Украины из-за принятия Верховной Радой законопроекта №1049 с нормой о госрегулировании торговой наценки на сигареты.

Принятый 4 октября во втором чтении законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование устанавливает фиксированную маржу для оптовых и розничных торговцев табачными изделиями на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены за пачку.

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Президент Украины, Владимир Зеленский, Президент Зеленский, Табачные компании в Украине.
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