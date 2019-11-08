Вето президента на закон о госвыплатах: в Минфине дали объяснение

Новости Бизнеса:Вето президента Украины Владимира Зеленского на закон "О верификацию и мониторинг государственных выплат" "не ставит крест" на законопроекте.

Вето президента Украины Владимира Зеленского на проект закона о верификации субсидий, пенсий и других государственных выплат (№1231) "не ставит крест" на документе.

Об этом заявил заместитель министра финансов Павел Ходаковский, сообщает пресс-служба Минфина.

По словам Ходаковского, президентское вето на законопроект (проект №1231) о верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена.

"Я уверен, что парламент вскоре проголосует за этот законопроект с предложением президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", - отметил заместитель министра.

Зеленский ветировал законопроект о госвыплатах. Президент вернул парламенту законопроект о верификации госвыплат со своими предложениями.

ВР приняла этот законопроект 17 октября.