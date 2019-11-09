В следующем году планируют построить более четырех тысяч километров дорог

Новости Бизнеса:В течение 2020 года в Украине будут построены новые дороги - более четырех тысяч километров.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что в следующем году в Украине построят более 4 тысяч километров дорог.

Об этом он сообщил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Более четырех тысяч километров дорог государственного и территориального значение, я публично даю это обещание, мы совместно с Укравтодором должны построить за следующий год", - сказал Криклий.

Как сообщалось, в проекте Государственного бюджета на 2020 год правительством предложен рекордный объем финансирования дорожной инфраструктуры - 73,7 млрд грн, что на 36% больше, чем в 2019 г. В 2 раза увеличены расходы на безопасность дорожного движения - 3,17 млрд грн. На строительство и реконструкция мостов предлагают выделить 500 млн грн.

По итогам 2018 года тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что в Украине отремонтировано 3 800 километров автодорог в год. На ремонт дорог государственного значения потрачено 23,8 млрд грн, на дороги местного значения - 11, 5 млрд грн.