ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна

Новости Бизнеса:Директор Европейского банка реконструкции и развития заявил, что украинская спешка в земельной реформе неуместна

Быстрое внедрение земельной реформы в Украине может повлечь за собой необратимые ошибки, полагает управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Мантра, которую мы постоянно слышим, в том числе слышали и в Мариуполе (на инвестиционном форуме – ред.) на прошлой неделе, - "нам нужно спешить, сделать все как можно быстрее, да, будут ошибки, но потом мы их поправим". Земельная реформа - такое место, где нельзя допускать ошибки, они будут необратимы. Давайте возьмем паузу, подумаем и сделаем все постепенно и правильно. И сбережем права малых фермеров", - сказал он в ходе Киевского международного экономического форума в субботу.

Такого же мнения придерживается заместитель начальника управления корпоративных финансов Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Жан-Жак Сулакру.

"Украине не стоит спешить... Я бы рекомендовал делать это постепенно, вначале решая вопрос земель в государственной собственности, приватизируя ее", - отметил Сулакру.

В то же время глава инвестиционного фонда Dragon Capital Томаш Фиала указал, что бизнес ожидает открытия рынка с 1 октября 2020 года.

"Моя рекомендация была бы использовать это окно возможностей - политических возможностей и политической воли на раннем этапе, поскольку со временем это желание может уменьшиться и продвинуть такие непопулярные реформы было бы труднее", - сказал Фиала.