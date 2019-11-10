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Арьев об импорте электроэнергии из Беларуси: Это очень недальновидно

Арьев об импорте электроэнергии из Беларуси: Это очень недальновидно
16:47 Сегодня Телеграф UBR Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Арьев считает, что импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит отношения Украины с Литвой.

Импорт электроэнергии из Беларуси ухудшит наши отношения с Литвой, которая была против строительства АЭС в этой стране из-за экологических проблем.

"Импорт электроэнергии, в том числе и из Беларуси, в будущем может ухудшить наши отношения с Литвой. Ведь Литва выступала категорически против строительства атомной электростанции в Беларуси из-за того, что та может экологически угрожать Литовской Республике. И в данном случае покупать в таких условиях электроэнергию — это портить отношения с теми, кто всегда нас поддерживал. Я считаю, это очень недальновидно", — сказал народный депутат Украины Владимир Арьев. Об этом пишет "Капитал".

Депутат сообщил, что выступает за отмену "поправки Геруса", которая позволила импорт электроэнергии из России/Беларуси, отметив, что на этом зарабатывает бизнесмен Игорь Коломойский.

"Поправка Геруса, которая была сделана, и я сейчас, кстати, один из соавторов законопроекту о ее отмене, открывает возможность зарабатывать Коломойскому", — сказал Арьев.

"Имплементация была очень сильно искривлена": рынок электроэнергии не принес пользы госкомпаниям

Как известно, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". 

В начале ноября импорт электроэнергии из РФ увеличился по сравнению с октябрем в 3 раза — до 12 млн кВт-ч/сут.

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Беларусь, Электроэнергия, Литва, Владимир Арьев.
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