"Имплементация была очень сильно искривлена": рынок электроэнергии не принес пользы госкомпаниям

Новости Бизнеса:Государственные компании не получили ожидаемую выгоду от запуска нового рынка электроэнергии.

Государственные энергогенерирующие компании должны были получить наибольшую выгоду от запуска нового рынка, но последующие решения по имплементации закона о рынке электроэнергии не позволили достичь этой цели, считает советник министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Илья Полулях.

"Они должны были получить наибольшую пользу и финансовую выгоду от введения новой модели. Это позволило бы эффективным производителям увеличивать объем отпуска и развиваться… К сожалению, сейчас картинка немного другая", - сказал он в рамках проходящего в Киеве международного форума "Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее".

По мнению советника министра, государство должно достигать реализации социальных целей через перечисляемую успешно работающими госкомпаниями прибыль в бюджет страны, а не через возложение на них специальных обязательств, что приводит к искривлению механизма работы рынка.

"На уровне "подзаконки" имплементация была очень сильно искривлена, и с этим надо что-то делать. Ее необходимо дорабатывать и возвращаться к определенной логике, которая в будущем поможет развивать сектор и обеспечить страну электроэнергией надлежащего качества и по оптимальной цене", - отметил Полулях.

Как сообщалось, в Украине с 1 июля 2019 года запущен новый оптовый рынок э/э, предполагающий переход от работы по модели единого покупателя к конкурентному механизму. Он предусматривает двусторонние договора (ДД) между производителями и крупными потребителями, поставщиками, балансирующий рынок (где рассчитывается разница между прогнозным и фактическим объемом потребления и его стоимость), рынок "на сутки вперед" (РСВ), внутрисуточный рынок (ВСР, на нем закупается э/э на ближайшие часы) и рынок вспомогательных услуг.

Кабинет министров постановлением №483 от 5 июня 2019 года возложил механизм спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения и компенсации потери в сетях с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года на государственные энергогенерирующие компании НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго".

На сегодня доля продажи произведенной НАЭК "Энергоатом" э/э по прямым договорам госпредприятию "Гарантированный покупатель" по ПСО составляет 90%, "Укргидроэнерго" – 35%.

В начале сентября Энергетическое сообщество (Energy Community) заявило, что поэтапная отмена механизма публичных специальных обязательств (PSO, public service obligations) и ценовых ограничений (price caps) на новом оптовом рынке электроэнергии должна рассматриваться регулятором и новым составом Кабинета министров Украины в качестве высокоприоритетной задачи.

В организации подчеркнули, что принятый правительством прежнего состава механизм спецобязательств был разработан без консультаций с Энергосообществом.