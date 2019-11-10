Скачать
Воскресенье, 10.11.2019
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
СМИ: в ОПУ назвали "предварительную" дату встречи "нормандского формата"
День в ООС: ранены четверо военнослужащих
День в ООС: ранены четверо военнослужащих
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Шахтер - Динамо: онлайн трансляция матча
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму
Alina Pash рассказала о том, что курила CBD и чуть не попала в тюрьму

Герус об импорте электроэнергии: Импортеры уже сыты убытками

Герус об импорте электроэнергии: Импортеры уже сыты убытками
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Герус считает, что импорт электроэнергии с 15 ноября снизится до нуля.

Председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус считает, что с 15 ноября импорт электроэнергии снизится до нуля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт (при общем потреблении 15 000 - 20 000 МВт). Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже сыты убытками", - отметил Герус.

Он добавил, что в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15 (по состоянию на начало сентября было 9 из 15).

"Имплементация была очень сильно искривлена": рынок электроэнергии не принес пользы госкомпаниям

Как сообщалось ранее, по данным председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, в связи с удешевлением отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября импорт ее из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.

В то же время экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook отметил, что в ноябре ожидается рост объемов импорта электроэнергии, и "россияне будут делать все, чтобы Украина заглотила наживку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электроэнергия, Андрей Герус, Импорт электроенергии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Черный перец: полезные свойства и влияние на организм
02 В туфлях из переработанных бутылок: Иванка Трамп на новой встрече в Марокко (Фото)
03 Естественная красота: Дженнифер Энистон поделилась новым снимком (Фото)
04 Задержание ветерана АТО в Польше: Аваков рассказал, в чем его обвиняют
05 На Луне обнаружено странное вещество (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
Посол Украины в Польше: Игорь Мазур на свободе!
&quot;Много исторических законопроектов&quot;: что будут рассматривать в Раде на неделе
Что будут рассматривать в Раде на неделе?
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Тепло, но с дождями: прогноз погоды на 10 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Какой завтра праздник: приметы на 11 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь