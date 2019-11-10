Герус об импорте электроэнергии: Импортеры уже сыты убытками

Новости Бизнеса:Герус считает, что импорт электроэнергии с 15 ноября снизится до нуля.

Председатель парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрей Герус считает, что с 15 ноября импорт электроэнергии снизится до нуля.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Диспетчеры уже несколько дней ограничивают импорт электроэнергии до минимального уровня, в отдельные часы он составляет менее 50 МВт (при общем потреблении 15 000 - 20 000 МВт). Думаю, с 15 ноября такой импорт снизится до нуля, так как импортеры уже сыты убытками", - отметил Герус.

Он добавил, что в ночь на понедельник запускается еще один блок на 1000 МВт Хмельницкой АЭС и в работе будет 12 блоков из 15 (по состоянию на начало сентября было 9 из 15).

Как сообщалось ранее, по данным председателя парламентского комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса, в связи с удешевлением отечественной электроэнергии в последнюю неделю октября импорт ее из Российской Федерации был убыточным, поэтому некоторые компании прекратили его в ноябре.

В то же время экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк в Facebook отметил, что в ноябре ожидается рост объемов импорта электроэнергии, и "россияне будут делать все, чтобы Украина заглотила наживку".