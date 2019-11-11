Украина увеличила импорт белорусского картофеля

Новости Бизнеса:Украина продолжает наращивать импорт картофеля из Беларуси.

Украина в течение последних месяцев наращивает импорт картофеля из Беларуси, об этом свидетельствуют таможенные данные,.

Украина только в течение октября текущего года импортировала из соседней Беларуси картофеля на 14,5 млн долларов.

В целом же с начала года в Украину из Беларуси завезено картофеля на сумму более 24 млн долларов, что составляет 74,75 всего импорта этого продукта.

Кроме того, в сентябре и октябре Украина не импортировала картофель из Египта, а также существенно снизила объемы импорта из Нидерландов (всего в октябре было ввезено картофеля на 29 тыс. долларов), хотя Нидерланды до сих пор остаются второй страной из которой Украина с начала года импортировала самые большие объемы корнеплода.

Экспортирует Украина картофель в Молдову (на 635 тыс. долларов с начала года), Беларусь (416 тыс. долл.), Турцию (386 тыс. долл.) и другие страны на общую сумму 115 тыс. долларов.