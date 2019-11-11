Обвал цен: борщ теперь можно приготовить значительно дешевле

Новости Бизнеса:Аналитики рассказали, какие овощи подешевели за первую неделю ноября.

За первую неделю ноября оптовые цены на овощи "борщевого набора" в Украине существенно сократились. А по некоторым позициям был зафиксирован настоящий ценовой обвал, сообщили аналитики оптового рынка "Шувар". Рекордсменом по падению стоимости стала капуста, цена которой на площадке "Шувара" снизилась на 30% – до 3,0-3,2 грн/кг.

Упала стоимость и таких овощей:

Свекла за неделю подешевела на 25%, оптовая цена составила 4,0-4,5 грн/кг.

Картошка уже дешевеет третью неделю подряд. За первую неделю текущего месяца цены просели на 15% – до 7,5-8,5 грн/кг.

Морковь убавила в цене с начала ноября на 12% – до 4,0-4,5 грн/кг.

Лук – на 10%, до 6,5-7,0 грн/кг.

"Понижение цен в ноябре – целиком нормальное явление для рынка "борщевого набора". Фермеры продают свой объем, который не планируют оставлять на длительное хранение. Предложение почти по всем позициям превышает прошлогоднее. Поэтому попытки украинских фермеров поднять цены на лук в конце октября успехом не увенчались. Сегодня дешевеет и он", – комментирует ситуацию руководитель департамента "аналитика" рынка "Шувар".