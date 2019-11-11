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Украина установила рекорд оборота агроторговли с Евросоюзом

Украина установила рекорд оборота агроторговли с Евросоюзом
17:14 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: pixabay

Новости Бизнеса:За 2019 год агроторговля с ЕС достигла рекордных 7,5 миллиарда долларов.

В январе-сентябре 2019 оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 23% за аналогичный период в 2018 и достиг рекордных 7,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Пугачев.

При этом, отмечается, положительное сальдо составило 3,2 миллиарда долларов.

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Сообщается, что основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха.

Крупнейшими торговыми партнерами Украины в ЕС остаются семь стран - Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.

Объемы взаимной торговли аграрной продукцией с Бельгией увеличились на 19% (по сравнению с 2018 годом) - до 401 млн долл., Отметил эксперт.

Совокупная доля этих семи стран составляет около 4/5 оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами. Очевидно, потенциал в этой сфере в отношении остальных стран для Украины далеко не исчерпан, подчеркнул Николай Пугачев.

Сообщается, что по данным на середину октября, в 2019 году отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставку в Европейский Союз меда (основная и дополнительная), сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная), пшеницы, мяса птицы и сливочного масла.

В Институте аграрной экономики отмечают, что как и в предыдущие годы, значительная часть квот остается с нулевым или незначительным процентом использования.

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А это значит, что производители агропродовольственной продукции не готовы в полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рынке, отметил эксперт.

В общем, при сохранении существующих тенденций Украину по результатам полного 2019 установит новый рекорд в аграрном экспорте в Евросоюз, спрогнозировал Николай Пугачев.

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Украина, Экспорт, ЕС, Импорт, Минагро.
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