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"Доступные лекарства": какие препараты станут дешевле

"Доступные лекарства": какие препараты станут дешевле
09:48 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В программу "Доступные лекарства" с 1 апреля будут включены инсулины.

В следующем году украинцы, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, а также диабета второго типа смогут получить больше бесплатных препаратов. Для этого государство заложило в бюджете рекордные средства на госпрограмму реимбурсации (возмещения государством стоимости лекарств) «Доступные лекарства», благодаря которой пациенты могут получить более 254 препаратов по льготным условиям. За большую часть все же приходится доплачивать небольшие суммы, но 78 из них – абсолютно бесплатны.

По сравнению с этим годом сумма финансирования увеличится в два раза - до 2,1 млрд. грн. Вместе с средствами, выделенными на закупку инсулинов, бюджет программы составит 3,3 млрд. грн.

За счет дополнительных денежных вливаний власти планируют также увеличить число аптек-участниц программы, где лекарство можно получить по выписанному врачом электронному рецепту. Кроме того, увеличение финансирования программы возможно расширит и число нозологий (помимо сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета второго типа), для которых будет предоставлено бесплатное лечение. Однако произойдет ли это, пока неизвестно. Данным вопросом будет заниматься Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ), курирующая программу реимбурсации.

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Вместе с тем, опрошенные эксперты считают, что пополнить льготный список могли бы медикаменты для орфанных (редкостных) и онкологических болезней. Не меньше нуждаются в обновлении реестра и больные, страдающие на гепатиты – в утверждённом сейчас списке внесены только менее современные лекарства.

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Лекарства, Аптека, Аптеки, Доступные лекарства.
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