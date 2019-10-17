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От 5 до 8 лет за фальсификацию лекарств: принят законопроект

От 5 до 8 лет за фальсификацию лекарств: принят законопроект
19:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Депутаты предлагают уголовную ответственность за фальсификацию лекарственных средств.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за фальсификацию лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств.

За это проголосовало 306 народных депутатов, сообщает корреспондент.

Законопроектом 1152-1 предусмотрены изменения в ст. 321-1 Уголовного кодекса. В частности, предусматривается, что изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных лекарственных средств наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет (действующая редакция закона предусматривает наказание за такие деяния лишением свободы на срок от 3 до 5 лет).

Кроме того, законопроект предлагает установить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет с конфискацией имущества в случае, если те же действия совершены повторно или по предварительному сговору группой лиц, или должностным лицом путем злоупотребления служебным положением, медицинским или фармацевтическим работником, или с помощью средств крупномасштабного распространения, в частности информационных систем, в том числе интернета, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство здоровья человека, а так же производство фальсифицированных лекарственных средств. Сейчас такие деяния наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Комитет Рады согласовал выделение дополнительных 3,2 миллиарда на закупку лекарств

Если указанные действия повлекли смерть человека или иные тяжелые последствия, или совершены в особо крупных размерах, предлагается предусмотреть наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. В действующей редакции закона это наказывается лишением свободы на срок от 8 до 10 лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

После этого Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание парламента. Спикер напомнил депутатам, что завтра пленарное заседание начнется с часа вопросов к правительству, после чего депутаты перейдут к принятию проекта государственного бюджета на 2020 год в первом чтении.

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Верховная Рада, Лекарства, Фальсификация лекарств, Угловный кодекс.
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