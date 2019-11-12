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Стоимость нефти подскочила в преддверии торговых переговоров

Стоимость нефти подскочила в преддверии торговых переговоров
11:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Нефть дорожает в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем.

Цены на нефть растут во вторник в ожидании новостей о торговых переговорах между США и Китаем в преддверии выступления президента США Дональда Трампа на встрече Экономического клуба Нью-Йорка, которая может пролить свет на направление американской торговой политики.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов на сайте Investing.com.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $ 0,19 (0,31%) - до $ 62,37 за баррель. В понедельник их цена снизилась на $ 0,33 (на 0,53%), составив на закрытии $ 62,18 за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднимаются на $ 0,16 (0,28%) - до $ 57,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена уменьшилась на $ 0,38 (на 0,66%), закрывшись на отметке $ 56,86 за баррель.

12 ноября Трамп выступит в Экономическом клубе Нью-Йорка, где, как ожидается, президент США внесет некоторую ясность относительно того, когда может быть подписан первый этап торговой сделки с Китаем и на что он согласен, чтобы это произошло.

Развитие торговых переговоров США-КНР будет наиболее "значимым триггером" для настроений на нефтяном рынке, считают аналитики AxiTrader. Многие эксперты считают, что крупнейшие производители ОПЕК + не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре. Вероятнее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше выполнять обязательства в рамках достигнутых ранее договоренностей.

Однако США, Бразилия и Норвегия могут наполнить рынок свежей нефтью, что, по мнению Morgan Stanley, может привести к падению котировок почти на 30% (то есть до $ 45 за баррель) в случае, если ОПЕК не будет увеличивать объемы сокращения производства. Аналитики Citigroup и BNP Paribas ожидают снижения цен до уровня чуть выше $ 50 за баррель. Очередное заседание ОПЕК + назначено на 5-6 декабря.

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По состоянию на 09:15 по киевскому времени цена на нефть марки Brent установлена на уровне 62,33 доллара за баррель. На открытии Brent торговалась по 62,14 доллара за баррель, что на 4 цента ниже уровня закрытия торгов ($ 62,18).

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Нефть, Цена на нефть, Стоимость нефти.
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