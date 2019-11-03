Крупнейшую нефтяную компанию Саудовской Аравии готовят к приватизации

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия готовит к приватизации самую прибыльную компанию мира.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу, 1 ноября, дал окончательное согласие на первичное размещение акций - IPO - нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Как сообщают собеседники журналистов, решение принято на заседании под председательством кронпринца, он счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частичная приватизация нефтяного гиганта, считающегося самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Saudi Aramco была национализирована, говорится в материале.

"Впервые о возможном выходе Saudi Aramco на IPO стало известно в январе 2016 года. Куратором стратегии Saudi Vision 2030, предусматривающей снижению зависимости страны от экспорта нефти, выступал сам наследный принц", - напоминает издание.

Полученные от продажи 5% акций средства Салман планировал направить на реформу экономики. Планировалось, что капитализации компании превысит 2 триллиона долларов. Но после двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась этим летом.

Риски "нефтяной зависимости" снова напомнили о себе в сентябре этого года, когда суточное производство нефти-сырца в Саудовской Аравии сократилось почти вдвое после атаки связанных с Ираном йеменских боевики-хуситов на НПЗ в Абкайке и месторождение в Хурайсе.