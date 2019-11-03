Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Министр иностранных дел Эстонии посетит Украину
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Свитолина прокомментировала поражение в финале Итогового турнира
Регина Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем
Тодоренко призналась о проблемах в отношениях с мужем

Крупнейшую нефтяную компанию Саудовской Аравии готовят к приватизации

Крупнейшую нефтяную компанию Саудовской Аравии готовят к приватизации
17:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Саудовская Аравия готовит к приватизации самую прибыльную компанию мира.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в пятницу, 1 ноября, дал окончательное согласие на первичное размещение акций - IPO - нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco).

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на Bloomberg.

"Как сообщают собеседники журналистов, решение принято на заседании под председательством кронпринца, он счел поддержку местных инвесторов достаточной для старта процедуры IPO", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частичная приватизация нефтяного гиганта, считающегося самой прибыльной компанией в мире, станет важнейшим изменением в нефтяной промышленности Саудовской Аравии с 1970-х годов, когда Saudi Aramco была национализирована, говорится в материале.

Герус: Запасы угля на складах достигли 95% от прошлогодних

"Впервые о возможном выходе Saudi Aramco на IPO стало известно в январе 2016 года. Куратором стратегии Saudi Vision 2030, предусматривающей снижению зависимости страны от экспорта нефти, выступал сам наследный принц", - напоминает издание.

Полученные от продажи 5% акций средства Салман планировал направить на реформу экономики. Планировалось, что капитализации компании превысит 2 триллиона долларов. Но после двух лет подготовки процесс был заморожен в августе 2018 года. Подготовка к первичному размещению акций возобновилась этим летом.

Минэкономразвития подчинило себе почти 500 агропредприятий

Риски "нефтяной зависимости" снова напомнили о себе в сентябре этого года, когда суточное производство нефти-сырца в Саудовской Аравии сократилось почти вдвое после атаки связанных с Ираном йеменских боевики-хуситов на НПЗ в Абкайке и месторождение в Хурайсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Нефть, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Мухаммед бин Салман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
02 СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
03 Маникюр 2019: лучшие идеи дизайна ногтей в стиле геометрия (Фото)
04 Не за внешность мы их любим: некрасивые знаменитые мужчины (Фото)
05 Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Осень порадует теплом: прогноз погоды на начало недели
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Зимнее время: Канада и Штаты перевели стрелки часов
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Мост в Станице Луганской продолжают восстанавливать
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Уже не холостяк: Киану Ривз на благотворительный фестиваль с девушкой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь