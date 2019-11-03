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Герус: Запасы угля на складах достигли 95% от прошлогодних

Герус: Запасы угля на складах достигли 95% от прошлогодних
17:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:К началу сентября запасы угля на складах составляли около 50% от прошлогодних.

Запасы угля на складах на начало ноября достигли 95% от прошлогодних. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebook.

"К началу сентября запасы угля на складах составляли около 50% от прошлогодних. На начало ноября это уже 95% от прошлогодних. В работе 11 атомных блоков из 15 (в начале сентября 9 с 15)", - сообщил он.

Герус отметил, что таким образом за октябрь в Украине "хорошо подготовились к зиме".

Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры

Как сообщалось ранее, все небытовые потребители в ОЭС Украины в октябре-ноябре получат меньшие счета на электроэнергию, снижение по сравнению с июлем будет достигать 15%-17%.

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Все по теме:

Уголь, Угольная промышленность, Запасы угля, Андрей Герус, Министр ЖКХ.
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