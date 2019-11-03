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Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры

Украинцы заплатят за газ меньше: Герус назвал цифры
16:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:По словам Геруса ценны на газ снизились на 5% и украинцы заметят это в своих платежках.

Цены на газ для населения за семь месяцев снизились почти на 35%. Об этом сообщил представитель Президента в Кабмине, народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в Facebooк.

"Новости энергетических рынков. Цена на газ для населения в октябре снизилась почти на 5%. Это будет отражено в платежках, которые украинцы получат за прошлый месяц. За последние 7 месяцев снижение цены на газ для населения составило почти 35%", - написал он.

Как сообщалось ранее, Герус пообещал снизить цены на электричество.

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Кроме этого, защита народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, завтра собирается подать апелляционную жалобу на решение суда, которым нардепу определен залог в размере 100 млн грн в качестве меры пресечения. 

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Газ, Цены на газ, Андрей Герус, Министр ЖКХ.
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