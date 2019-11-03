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Дубневича не устраивает сумма залога: защита готовится подать апелляцию

Дубневича не устраивает сумма залога: защита готовится подать апелляцию
16:27 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Дубневича подозревают в растрате государственных денег при закупке товаров для "Укрзализныци".

Защита народного депутата Ярослава Дубневича, которого подозревают в завладении государственными средствами на сумму свыше 93 млн грн, завтра собирается подать апелляционную жалобу на решение суда, которым нардепу определен залог в размере 100 млн грн в качестве меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Ярослава Дубневича Станислав Пелюк.

"Апелляционную жалобу подавать будем завтра", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, будет ли депутат вносить залог, адвокат отметил: "Это вопрос к Ярославу Дубневичу. Он последствия понимает".

Как сообщалось ранее, 2 ноября Высший антикоррупционный суд определил Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

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По данным пресс-службы САП, прокурор настаивал на избрании народному избраннику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога. Вопрос об обжаловании меры пресечения в Апелляционный палате антикоррупционного суда будет решаться САП после ознакомления с полным текстом решения суда.

Напомним, нардеп подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

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По версии следствия, сообщили ранее в САП, указанный народный депутат лоббировал выделение денежных средств из бюджета ПАО "Укрзализныця" на закупку товаров у подконтрольных ему предприятий. Финансовые потери от реализации схемы проведения процедур открытых торгов стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, согласно материалам экспертизы, составляли более 93 млн грн.

Напомним, 31 октября Рада сняла неприкосновенность с Дубневича и дала разрешение на его арест.

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Верховная Рада, Укрзализныця, Залог, Ярослав Дубневич, Суд над Дубневичем.
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