КСУ определился с датой присяги назначенных судей

Новости Украины:Вновь назначенные судьи КСУ принесут присягу 5 ноября.

Специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины, на котором вновь назначенные судьи Галина Юровская и Петр Филюк принесут присягу судьи, запланировано на 5 ноября 2019 года.

Об этом информирует портал Судебная власть Украины по информации пресс-службы суда.

"В соответствии со статьей 148 Конституции Украины судья Конституционного Суда Украины приобретает полномочия со дня принесения им присяги на специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины. Специальное пленарное заседание Суда с принесением присяги вновь назначенными судьями Конституционного Суда Украины запланировано на 5 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на ХVII внеочередном съезде судей Украины, который состоялся 29-30 октября 2019 года, по результатам тайного голосования назначили двух судей Конституционного Суда Украины - Петра Филюка и Галину Юровскую.